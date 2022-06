Μαζικές απαγωγές σημειώνονται στη Μελιτόπολη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

⚡️Mayor: Russian occupiers kidnap people in Melitopol.

According to Mayor Ivan Fedorov, mass kidnappings resumed in Russian-occupied Melitopol in Zaporizhzhia Oblast last week. “More than 500 people have been abducted in the last four months,» he said.

