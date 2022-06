Η πρώτη 11άδα της σεζόν για τον Ολυμπιακό – Αυτούς επέλεξε ο Μαρτίνς για το ματς με τη Ριντ

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται σε λίγη ώρα (19:00, Cosmote Sport 1) με τη Ριντ στην Αυστρία στην πρώτη φιλική αναμέτρηση της σεζόν για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς.

Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Ρίντ! / The line-up for today’s friendly match against SV Ried! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2022 #OLYSVR #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/DHZIgYkhxw

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 24, 2022