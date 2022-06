Crypto: Χάκερς έκλεψαν 100 εκατ. δολάρια από τη γέφυρα blockchain Horizon

Κρυπτονομίσματα αξίας 100 εκατ. δολαρίων έκλεψαν χάκερς από την γέφυρα blockchain Horizon, στην τελευταία μεγάλη ληστεία στον κόσμο στον κόσμο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης.

Οι λεπτομέρειες της κυβερνοεπίθεσης είναι ακόμη λιγοστές, αλλά η Harmony, η εταιρεία των προγραμματιστών πίσω από το Horizon, δήλωσε ότι εντόπισε την κλοπή το πρωί της Τετάρτης και ένα λογαριασμό που πιστεύει ότι είναι ο ένοχος. «Έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές και τους ειδικούς εγκληματολόγους για να εντοπίσουμε τον ένοχο και να ανακτήσουμε τα κλεμμένα κεφάλαια», ανέφερε η νεοφυής επιχείρηση σε tweet της αργά την Τετάρτη.

1/ The Harmony team has identified a theft occurring this morning on the Horizon bridge amounting to approx. $100MM. We have begun working with national authorities and forensic specialists to identify the culprit and retrieve the stolen funds.

