Βεζένκοφ: Ποια ομάδα του ΝΒΑ πήρε τα δικαιώματά του

Τα ξημερώματα της Παρασκευής όλα τα βλέμματα των απανταχού θαυμάτων του ΝΒΑ θα είναι στραμμένα στη DRAFT 2022, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Barclays Center» του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη.

Αλλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, το DRAFT ξεκίνησε ήδη, καθώς εμπλέκεται σε αυτό ένας από τους σημαντικότερους παίκτες των πρωταθλητών Ελλάδος: Ο Σάσα Βεζένκοφ.

Οπως αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης ο κορυφαίος μπασκετικόςδημοσιογράφος των ΗΠΑ, Αντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφτασαν σε συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς, ώστε να πάρουν το Νο 49 του DRAFT και να δώσουν τους «Βασιλειάδες» ως αντάλλαγμα για αυτό τα δικαιώματα του Βεζένκοφ.

Cleveland is acquiring Sacramento’s pick at 49 in tonight’s NBA draft for the rights to Sasha Vezenkov, sources tell ESPN. Vezenkov, 26, was a first-team All-EuroLeague forward this season. He was the 57th pick in the 2017 NBA Draft.

