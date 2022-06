Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Γκονζάλο Αβιλα για 3 χρόνια

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποτελεί και επίσημα ο Γκονζάλο Αβιλα Γκορντόν. Ο 24χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο 3 χρόνων με τους Ερυθρόλευκους και η μεταγραφή του από τη Χάντερσφιλντ ολοκληρώθηκε και με τη… βούλα, επιβεβαιώνοντας πλήρως το αποκλειστικό ρεπορτάζ του to10.gr, που είχε αποκαλύψει και το όνομα του παίκτη, αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεσή του.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ισπανού δεξιού μπακ, Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν, ο οποίος υπέγραψε για τρία χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και συμπληρώνει: «Είναι γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1998 και τελευταία του ομάδα ήταν η Χάντερσφιλντ, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διεκδίκησε την άνοδο στην Premier League. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, μετρώντας 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Ταραγόνα. Την τελευταία διετία με τη Χάντερσφιλντ κατέγραψε 54 συμμετοχές. Είναι διεθνής με την εθνική Ισπανίας U21».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αβιλα αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που έρχεται ως back up στο δεξιό άκρο της άμυνας, όπου θα δεσπόζει η παρουσία του Σίμε Βρσάλικο, ο οποίος πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του Ολυμπιακού, καθώς η συμφωνία μεταξύ του Κροάτη και του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι οριστική και δεν αλλάζει. Αναφορικά με το deal του Ολυμπιακού με τη Χάντερσφιλντ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν ένα ποστό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσουν την ελευθέρας του Αβιλα, καθώς είχε συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2023 και στη διετία που έμεινε στον σύλλογο, ήταν ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας του.

Σε αυτό το σημείο, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ο «Πιπά», όπως είναι το παρατσούκλι του, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Εσπανιόλ, έφτασε να αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα και το καλοκαίρι του 2020 η Χάντερσφιλντ τον αγόρασε έναντι 700.000 €. Στην Αγγλική ομάδα έγινε αμέσως βασικός, 37 παιχνίδι τη σεζόν 2020-21, έχοντας 2 γκολ και 4 ασίστ, ενώ φέτος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στην αρχή της χρονιάς. Φέτος έπαιξε πρώτη φορά στο ματς Νότιγχαμ Φόρεστ-Χάντερσφιλντ 0-1 (30/12/2021), λόγω προβλημάτων στους προσαγωγούς, αλλά έκτοτε μονιμοποιήθηκε και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 17 συμμετοχές! Οντας βασικός και στα παιχνίδια των πλέι οφ ανόδου της Championship, αλλά και στον τελικό, όπου η Φόρεστ επικράτησε της ομάδας του και κέρδισε την άνοδο στην Premier League.

Ο Γκονζάλο Άβιλα στα «ερυθρόλευκα»! / @gnzavila in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #GonzaloAvila #WelcomeAvila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/JoSWl0fjED

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 23, 2022