«Στο στόχαστρο της Παρτιζάν ο Μάρτιν»

Την περίπτωση του Χασάν Μάρτιν, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι, φέρεται να εξετάζει η Παρτίζαν.

Ο Αμερικανός ψηλός είναι εν αναμονή του ραντεβού του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλους για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και παραμένει ανοιχτό αν οι ερυθρόλευκοι του προτείνουν νέο συμβόλαιο.

Το σίγουρο όμως είναι ότι ο Μάρτιν μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο λιμάνι έχει πέραση, με την Παρτιζάν που θα αγωνίζεται στη Euroleague τη νέα χρονιά να κοιτάζει την περίπτωση του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενδιαφέρεται «ζεστά» για τον Αμερικανό σέντερ, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια κρούση για την απόκτηση του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 26χρονος γκαρντ έχει εμπειρία από… Γιουγκοσλαβία, καθώς τη σεζόν 2019/20 αγωνίστηκε στο Μαυροβούνιο και την Μπουντούτσνοστ.

Δείτε την ανάρτηση του:

Partizan Belgrade has expressed interest to Hassan Martin. His contract with Olympiacos is expiring at the end of the season. The Greeks are considering to propose a new contract or not.#basketball #Baloncesto #EuroLeague #Transfers #Partizan #Belgrade #Beograd #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

