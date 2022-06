Εκτός Wimbledon η Οσάκα

Το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον αχίλλειο τένοντα, σε συνδυασμό με την απόφαση των διοργανωτών να μην προχωρήσουν στη βαθμολογία του εφετινού τουρνουά, δεν θα επιτρέψουν τελικά στη Ναόμι Οσάκα να λάβει μέρος στο Wimbledon (27/06-10/07), όπως έκανε γνωστό η ίδια μέσω του λογαριασμού της στο instagram το μεσημέρι του Σαββάτου (18/06).

Η άλλοτε κορυφαία τενίστρια της ATP και νυν νο43 της παγκόσμιας κατάταξης δεν θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 5ο της τρόπαιο Grand Slam και 8ο συνολικά τίτλο στην καριέρα της, καθώς αν και κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα έτσι ώστε να βρεθεί στα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης, η απόφαση των διοργανωτών του λονδρέζικου Grand την ενόχλησε ιδιαίτερα ως εκ τούτου προτίμησε ν΄ αποσύρει τη συμμετοχή της για 4η συνεχόμενη χρονιά!

Συγκεκριμένα, η Οσάκα έχει να λάβει μέρος στο τρίτο Grand Slam της σεζόν από το καλοκαίρι του 2018 και θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει των επόμενων αγώνων που θ΄ ακολουθήσουν στο tour.

my Achilles still isn’t right so I’ll see you next time 🥹🌱👋🏾 pic.twitter.com/mryWdKnitN

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 18, 2022