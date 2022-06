Τζορτζ Τσούνης: Στο Athens Pride ο αμερικανός πρέσβης

Το παρών στο Athens Pride έδωσε και ο αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Σε σχετική ανάρτηση του στο twitter ο Τσούνης στέλνει μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας, σημειώνοντας «σε όλη μου τη ζωή πίστευα ότι οι άνθρωποι πρέπει να αγαπάνε αυτόν που αγαπάνε και πρέπει να είναι αποδεκτό από όλους. Ελευθερία, αξιοπρέπεια και ισότητα για όλους».

Great to join #AthensPride2022! Throughout my life I have believed that people should love who they love and it should be accepted by everyone. Freedom, dignity, and equality for all. #LoveisLove 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 @Athens_Pride pic.twitter.com/tXJtNVBEbP

