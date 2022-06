Πρώτη και με διαφορά είναι η Ελλάδα στο κόστος στέγασης. Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα δίνει περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για την κάλυψη των αναγκών στέγασης.

Η έκθεση που αφορά δεδομένα του 2020 δείχνει ότι το ποσοστό στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Στο κόστος της στέγασης περιλαμβάνεται το ενοίκιο ή η δόση του στεγαστικού δανείου, καθώς και τα κοινόχρηστα και οι δαπάνες θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας και κοινοχρήστων.

Κατά μέσο όρο, το 7,8% των κατοίκων της Ε.Ε. έδινε τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για το κόστος στέγασης. Ωστόσο, σημειώθηκαν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, σε 13 κράτη μέλη το ποσοστό αυτό ανερχόταν κάτω από 5%. Χαμηλότερο ήταν το ποσοστό στην Κύπρο (1,9%), στη Λιθουανία (2,7%), τη Μάλτα (2,8%) και τη Σλοβακία (3,2%).

Αντιθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στη Δανία (14,1%), τη Βουλγαρία (14,4%) και πρώτη με διαφορά ήταν η Ελλάδα (33,3%).

🏘️💰The housing cost overburden rate was 7.8% in the EU in 2020.

Lowest rates in:

🇨🇾Cyprus (1.9%)

🇱🇹Lithuania (2.7%)

🇲🇹Malta (2.8%)

Highest rates in:

🇬🇷Greece (33.3%)

🇧🇬Bulgaria (14.4%)

🇩🇰Denmark (14.1%)

👉https://t.co/URBsyI0rJf pic.twitter.com/i4NjvB2vkP

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) June 16, 2022