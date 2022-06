Ένταση προκλήθηκε μεταξύ του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ και των Ελλήνων βουλευτών στη συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ βγήκε εκτός ελέγχου όταν άρχισε να δέχεται ερωτήσεις μετά την ομιλία του και από Έλληνες βουλευτές, με αποτέλεσμα ο πρώτος να αποχωρήσει εκνευρισμένος.

Ο Σπήλιος Λιβανός, ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ως χώρα του Δυτικού κόσμου σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου, καταπολεμά την τρομοκρατία και επιθυμεί τον διάλογο.

Ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας δεν άφησε αναπάντητες τις προκλήσεις που δέχθηκε η ελληνική πλευρά από τον Τούρκο Υπουργό ο οποίος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του στα ζητήματα χωρικών υδάτων και αποστατιωτικοποίησης νησιών.

Σε έντονο ύφος, ο Σπήλιος Λιβανός διερωτήθηκε πως είναι δυνατό η Τουρκία από τη μια να επικαλείται τη ΝΑΤΟΐκή Συμμαχία και από την άλλη το casus beli, ενώ ανέδειξε την αντίθεση η γείτονα χώρα να μιλάει για κυριαρχία κρατών, ενώ είναι εκείνη που έχει εισβάλει στην Κύπρο.

Ο Έλληνας βουλευτής αναφέρθηκε, ακόμα, στις συνεχείς και εντεινόμενες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από το Αιγαίο καθώς και στη συνεχώς πιο επιθετική αναθεωρητική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας.

Σύσσωμη η ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελείται ακόμα από τους βουλευτές Μανούσος Βολουδάκης, Θεοδώρα Τζάκρη και Ανδρέας Λοβέρδος, αντέδρασε άμεσα στις προκλήσεις Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός άρχισε να θέτει τα ζητήματα για τα χωρικά ύδατα, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Κυπριακό ενώ κατηγόρησε και την Ελλάδα για την υποστήριξη της τρομοκρατίας. Αμέσως τότε οι Έλληνες βουλευτές του απάντησαν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι η Ελλάδα καταπολεμά την τρομοκρατία. Επίσης του είπαν πως «δεν μπορείτε να μιλάτε εσείς, ότι σέβεστε την κυριαρχία εδαφών πολλών χωρών από την στιγμή που έχετε εισβάλει στην Κύπρο και αμφισβητείτε την κυριαρχία πολλών νησιών».

📹| If you include PKK/YPG and FETO in the camp, it will be against the friendship. It will break the alliance, it is also against the spirit of alliance

▪️MoND Hulusi Akar reacted to the Greek parliamentarians who made statements against #Türkiye. pic.twitter.com/Cfb3Lfxb2h

