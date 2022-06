Ολοκληρώθηκε η συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νούνιες

Το «μπαμ» των 100 εκατ. ευρώ έγινε και είναι οριστικό! Ο Ντάρβιν Νούνιες πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης της Λίβερπουλ, καθώς οι ανακοινώσεις απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές έκλεισε χθες στην Πορτογαλία. Ο 23χρονος άσος θα υποβληθεί την Δευτέρα σε ιατρικά τεστ στην Αγγλία και μετέπειτα θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο με τους «ρεντς».

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ θα καταβάλλει το ποσό των 80 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και άλλα 20 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μπόνους.

Ο Νούνιες πραγματοποίησε μια ασύλληπτη σεζόν με την πορτογαλική ομάδα, μετρώντας 34 γκολ σε 41 εμφανίσεις, ενώ πέτυχε 6 τέρματα στις 10 συμμετοχές του στο Champions League.

