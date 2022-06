Οριστική συμφωνία της Λιλ με Πάουλο Φονσέκα

Τον νέο του προπονητικό σταθμό βρήκε ο Πορτογάλος τεχνικός, Παούλο Φονσέκα ο οποίος έχει έρθει σε συμφωνία με την Λιλ.

Ο 49χρονος πολύπειρος προπονητής αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με την ανακοίνωση να αναμένεται μόλις επισημοποιηθεί το διαζύγιο με τον Ζοσελίν Γκουρβενέκ.

Ο Φονένκα αποχώρησε από την Ρόμα τον Ιούνιο του 2021, ενώ κατά το παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους των Πόρτο, Πάσος Φερέιρα, Μπράγκα και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

❗️ACORDO TOTAL: Paulo Fonseca vai ser o novo treinador do @LOSC_PT . Contrato de dois anos com o clube francês. Oficialização acontecerá após a rescisão do Lille com Jocelyn Gourvennec. 🇵🇹🤝🇫🇷 pic.twitter.com/ThzexthS9a

