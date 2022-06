CPLP: Αγορές τεσσάρων σύγχρονων νεότευκτων πλοίων

Στην αγορά ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG/C) μεταφορικής ικανότητας 174.000 κυβικών μέτρων (cbm) τελευταίας γενιάς X-DF και τριών οικολογικών, υβριδικών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταφορικής ικανότητας 13.278 TEU το κάθε ένα, τελευταίας γενιάς, όλα με μακροπρόθεσμες ναυλώσεις, προχώρησε η Capital Product Partners έναντι συνολικού τιμήματος 597,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 8.266 TEU το κάθε ένα, του M/V Archimidis και του M/V Agamemnon, έναντι συνολικού τιμήματος 130,0 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το LNG/C, που θα ονομαστεί «Asterix I», βρίσκεται υπό κατασκευή από την Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Νότια Κορέα, και αναμένεται να παραδοθεί στη CPLP τον Ιανουάριο του 2023 κατά την παράδοσή του από το ναυπηγείο. Το LNG/C Asterix I συνοδεύεται από μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση με την Hartree Partners Power & Gas Company (UK) Limited («Hartree») για σταθερή περίοδο 5 ετών, η οποία, μαζί με την προαιρετική περίοδο, λήγει το 2031.

Τα τρία οικολογικά αδελφά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 13.278 TEU το κάθε ένα , που θα ονομάζονται «Manzanillo Express», «Itajai Express» και «Buenaventura Express», βρίσκονται υπό κατασκευή από την Hyundai Samho Industries Co. Ltd., Νότια Κορέα, και έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν στην Συνεργασία τον Οκτώβριο του 2022, τον Ιανουάριο του 2023 και τον Μάιο του 2023, με την αντίστοιχη παράδοσή τους από το ναυπηγείο. Τα πλοία έχουν εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες ναυλώσεις με τη Hapag Lloyd Aktiengesellschaft για σταθερή περίοδο 10 ετών, η οποία, μαζί με τις προαιρετικές περιόδους, λήγει μεταξύ Οκτωβρίου 2038 και Μαΐου 2039.

Το συνολικό τίμημα για τα τέσσερα πλοία ανέρχεται σε 597,5 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με περίπου 122,0 εκατομμύρια δολάρια μετρητά, 468,0 εκατομμύρια δολάρια δανεισμό και με 7,5 εκατομμύρια δολάρια από την έκδοση κοινών μετοχών (sommon units) της CPLP. Αυτές οι εξαγορές αναμένεται να αποφέρουν στην Capital Product Partners, περίπου 73,4 εκατομμύρια δολάρια ετήσιων μικτών εσόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των ναυλώσεων. Τα πλοία θα αποπληρώνονται με την παράδοση τους. Η έκδοση κοινών μετοχών (common units) στον Πωλητή που είναι η Capital Maritime and Trade θα γίνει με την παράδοση του πρώτου σκάφους, του M/V Manzanillo Express.

Πώληση δύο πλοίων εμπορευματοκιβωτίων 8.266 TEU

Στις 30 Μαΐου 2022, η Συνεργασία σύναψε μνημόνιο συμφωνίας για την πώληση του M/V Archimidis (108.892 dwt / 8.266 TEU, κατασκευής 2006, στην Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Νότια Κορέα) και του M. /V Agamemnon (108.892 dwt / 8.266 TEU, που κατασκευάστηκε το 2007, στην Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd., Νότια Κορέα) σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος για συνολικό τίμημα 130,0 εκατομμυρίων δολ . Η παράδοση των δύο πλοίων στον αγοραστή τους αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2022. Η εκτιμώμενη λογιστική αξία του M/V Archimidis και του M/V Agamemnon στις 30 Μαΐου 2022 ήταν περίπου 38,7 εκατομμύρια δολάρια και 41,8 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, με αποτέλεσμα αναμενόμενο κέρδος περίπου 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η CPLP αναμένει να δημιουργήσει μικτά έσοδα από την πώληση, μετά την αποπληρωμή του ανεξόφλητου χρέους, περίπου 99,5 εκατομμυρίων δολαρίων (με βάση το ανεξόφλητο ποσό του χρέους και τις εύλογες αξίες της αγοράς χωρίς ναύλωση πλοίων στις 31 Μαρτίου 2022).

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPLP σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα δύο σημαντικές συναλλαγές για τη CPLP. Η πώληση των δύο παλαιότερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μας επιτρέπει στη CPLP να επωφεληθεί από την ιστορικά υψηλή αγορά εμπορευματοκιβωτίων και είναι σύμφωνη με τη στρατηγική μας για πώληση παλαιότερων πλοίων. Ταυτόχρονα, αντικαθιστούμε ένα πλοίο ηλικίας δεκαέξι ετών και ένα πλοίο δεκαπέντε ετών, τα οποία συνδέονται με ναυλοσύμφωνα διάρκειας μικρότερης των δυο ετών και επανατοποθετούμε τα κεφάλαια που απελευθερώθηκαν από την πώληση σε τέσσερα ολοκαίνουργια, τελευταίας γενιάς LNG και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων, που συνδέονται με ναυλώσεις ελάχιστης διάρκειας 8,8 ετών και αναμενόμενων συμβολαιοποιημένων εσόδων ύψους 580,7 εκατ. δολ. . Σε πλήρη παράδοση, αυτές οι συναλλαγές θα μειώσουν τη μέση ηλικία του στόλου μας κατά περίπου 2,9 χρόνια. Αναμένουμε ότι οι εξαγορές θα επιδράσουν αυξητικά σε όλα τα χρηματοοικοκονικά μας στοιχεία, αυξάνοντας τις ταμειακές ροές, ενώ θα συνεχίσουμε να αναπληρώνουμε τη μέση ηλικία του στόλου μας και να μειώνουμε την ένταση του άνθρακα».

Η συναλλαγή διαπραγματεύτηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από αρμόδια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Conflict Committee) και εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Evercore Group L.L.C. υπηρέτησε ως οικονομικός σύμβουλος και οι Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP υπηρέτησαν ως νομικοί σύμβουλοι.

Η Capital Product Partners L.P. (εισηγμένη στον Nadaq) χωρίς τις παραπάνω συναλλαγές ελέγχει ένα στόλο από 21 πλοία εκ των οποίων έξι πλοία είναι μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς, έντεκα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Panamax και ένα πλοίο μεταφοράς χύδην Capesize.