Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Φιλαδέλφεια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Right now police are at the scene where 13 people have been shot and 2 people are dead, after gunfire erupts in Center City Philadelphia PA after a male fired multiple shots into a crowd of people pic.twitter.com/etQkgsdnCT

