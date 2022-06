Λάσο: Ευχές για ταχεία ανάρρωση από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Σε κλινική της Μαδρίτης νοσηλεύεται ο Πάμπλο Λάσο μετά και το έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη.

Η είδηση για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να στέκονται στο πλευρό του Ισπανού.

Μέσω των social media, «ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» έσπευσαν να ευχηθούν ταχεία ανάρρωση στον Πάμπλο Λάσο, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνει.

«Τις θερμότερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση», ανέφερε σε ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με το τριφύλλι να σχολιάζει από την πλευρά του: «Μείνε δυνατός Πάμπλο Λάσο, να γίνεις γρήγορα καλά.

Warmest wishes for a speedy recovery! @pablolaso @RMBaloncesto #OlympiacosBC pic.twitter.com/NPGItPhrif

Το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού για τον τεχνικό των Μαδριλένων:

¡Mucha fuerza, @pablolaso !

Pronta recuperación 🙏

Stay strong Pablo Laso! Get well soon 🙏@RMBaloncesto pic.twitter.com/UkpB4sGVZS

