O οδηγός ενός τραίνου υψηλής ταχύτητας σκοτώθηκε και πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν όταν αυτό εκτροχιάστηκε στην επαρχία Γκουιζού, στο νότιο τμήμα της Κίνας, μετέδωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Το τραίνο, που κατευθυνόταν στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, εκτροχιάστηκε λόγω μπάζων που είχαν πέσει στις ράγες κοντά σε μία σήραγγα, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πολλά κινεζικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν τη μηχανή του τραίνου να έχει καταστραφεί από τη σύγκρουση, όμως το υπόλοιπο να παραμένει σχεδόν άθικτο.

Στα βίντεο φαίνονται επίσης σκηνές χάους να εκτυλίσσονται σε ένα από τα βαγόνια μετά το δυστύχημα, με τους επιβάτες να ουρλιάζουν ανάμεσα σε βαλίτσες και φαγητά που έχουν πέσει στο πάτωμα.

According to local media, a train derailed after being hit by a mudslide in Rongjiang County, southwest #China’s Guizhou Province, k!ll!ng a driver, and injuring an attendant and 7 passengers. Other 136 passengers have been safely evacuated. pic.twitter.com/sYga4tMRCV

