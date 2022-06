A firefighting helicopter drops water during a wildfire near Vari, south of Athens, Greece June 4, 2022. REUTERS/Costas Baltas

Η υποχώρηση της έντασης των ανέμων επέτρεψε στις πυροσβεστικές δυνάμεις με την πολύτιμη βοήθεια των εναέριων μέσων να θέσουν σε ύφεση αρκετά μέτωπα της φωτιάς πριν πέσει το βράδυ, δήλωσε ανακουφισμένος ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος λίγο πριν τις 10:00 το βράδυ. Αυτή τη στιγμή το μόνο μέτωπο που ανησυχεί είναι αυτό στην περιοχή Χέρωμα στη Βάρη, με τους κατοίκους να είναι έτοιμοι σε περίπτωση που δοθεί εντολή εκκένωσης, πρόσθεσε ο δήμαρχος. «Ξέφυγαν» οι… άγνωστες κρατικές παρακολουθήσεις Επιστρέφουν στα σπίτια τους Με τη φωτιά να έχει τεθεί υπό έλεγχο σε πολλές περιοχές δόθηκε η άδεια στους κατοίκους στο Πανόραμα Βούλας να επιστρέψουν στα σπίτια τους ενώ και τα παιδιά επιστρέφουν στο Παιδικό Χωριό SOS.

https://tv.in.gr/uploads/20220604/215539_24dfac26-a833-4945-957d-e3443138836f.mp4 Δύσκολη νύχτα Η ένταση των ανέμων δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό με τον δήμαρχο να προειδοποιεί για δύσκολη νύχτα. Η Πυροσβεστικη παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Ήδη 172 πυροσβέστες, 56 οχήματα και πέντε πεζοπόρα τμήματα, επιχειρούν στην περιοχή ενώ οι δυνάμεις θα ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν διατεθεί πάνω από 150 αστυνομικοί και 48 οχήματα για συνδρομή.