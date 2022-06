ΗΠΑ: Πέντε τραυματίες από σφαίρες κατά τη διάρκεια κηδείας στο Ουισκόνσιν

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη από πυρά σε νεκροταφείο στην πολιτεία Ουισκόνσιν, στις βόρειες ΗΠΑ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κηδεία άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε στα τέλη Μαΐου από πυρά αστυνομικών, ανακοίνωσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και μετέδωσε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ρασίν, πόλης στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, αναφέρθηκαν «πολλοί πυροβολισμοί» περί τις 14:26 (τοπική ώρα· 22:26 ώρα Ελλάδας).

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός TMJ4 μετέδωσε, επικαλούμενος την οικογένεια, ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά στην κηδεία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι συγγενείς του Ντεσόντε Κινγκ, του άνδρα που επρόκειτο να ταφεί.

Video from the moments gunfire erupted at a cemetery during funeral.

Funeral for an individual killed by police fired upon by an armed suspect; 5 struck.#Racine #Wisconsin pic.twitter.com/OP1etj0uKX

— Chaudhary Parvez (@ChParvezAhmed) June 3, 2022