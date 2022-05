Πρόταση Ρώσου βουλευτή για απαγωγή όποιου δυτικού υπουργού επισκέπτεται τον Ζελένσκι

Το έχουν τερματίσει στη Ρωσική τηλεόραση από την ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία. Και τι δεν έχουν πει οι καλεσμένοι διαφόρων εκπομπών, προκειμένου η Ρωσία να κάνει αντίποινα στη Δύση.

Τι για εκτόξευση πυραύλου που θα εξαφανίσει το Λονδίνο σε δευτερόλεπτα, τι για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που ξεκίνησε, οι «πανελίστες» τα έχουν πει όλα. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζαν.

Μέχρι που εμφανίσθηκε ο βουλευτής Ολέγκ Μοροζόφ (εκλέγεται με το κυβερνών κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας) ο οποίος πέταξε άλλη μια πρόταση στο τραπέζι. Εντελώς πρωτοποριακή. Την απαγωγή όποιου δυτικού υπουργού επισκέπτεται τον Ζελένσκι.

«Ξέρετε, ίσως είναι μια φανταστική πλοκή που έχω επεξεργαστεί. Ότι στο εγγύς μέλλον, σε κάποιο στάδιο, ένας υπουργός κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ θα πάει με τρένο στο Κίεβο για να μιλήσει με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αλλά δεν θα φτάσει εκεί. Και θα ξυπνούσε κάπου στη Μόσχα». Είπε ο βουλευτής στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-1 State TV.

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they’re heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it’s not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm

