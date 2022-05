Την… είπε στον Σαλάχ ο Ανρί!

Μήνυμα με αποδέκτη τον Μοχάμεντ Σαλάχ έστειλε ο Τιερί Ανρί.

Ο παλαίμαχος άσος πέταξε τα… καρφιά του για όσα είχε δηλώσει πριν τον τελικό του Champions League ο Αιγύπτιος επιθετικός.

Ο Ανρί αναφέρθηκε στον εξτρέμ της Λίβερπουλ λέγοντας ότι μάλλον ήταν λάθος του που μίλησε πριν από τον τελικό του Παρισιού.

«Πάντα λέω ότι δεν πρέπει να μιλάς πριν από έναν τελικό. Όταν μιλάς πριν από ένα τέτοιο ματς, τότε θα πρέπει να το κερδίσεις μετά. Το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να βάλεις την μπάλα στα δίχτυα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε», είπε σχετικά ο Γάλλος αστέρας.

🗣 Thierry Henry on Mo Salah: «I always say something: don’t talk before a final. When you speak before a final, you have to win it.” pic.twitter.com/BplcZGQR3J

— SPORTbible (@sportbible) May 30, 2022