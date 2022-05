Τέιτουμ: Ήθελα να έχω τον Κόμπι μαζί μου, είναι το είδωλό μου

Ο Τζέισον Τέιτουμ φαίνεται ότι είχε πάει από την αρχή με την κατάλληλη ψυχολογία στην κρίσιμη αναμέτρηση και συγκεκριμένα το… mamba mentality του Κόμπι Μπράιαντ.

Ο αδικοχαμένος θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς έχει… σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά παικτών του NBA και ο ηγέτης των Σέλτικς είναι ένας από αυτούς.

Ως εκ τούτου, αγωνίστηκε στο παιχνίδι με ένα περικάρπιο με το νούμερο 24 του Κόμπι Μπράιαντ και τα χρώματα των… αντιπάλων Λέικερς. Του έφερε πάντως γούρι, αφού πέτυχε 26 πόντους, με 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

«Όλοι ξέρουν πόσο τον θαυμάζω. Είναι το είδωλό μου, ο αγαπημένος μου παίκτης, η έμπνευσή μου. Και τα παπούτσια που φορούσα τις τελευταίες μέρες ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του. Ήμασταν στο έβδομο παιχνίδι και ήθελα να έχω κάτι από εκείνον στο μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου ως τώρα. Ήθελα να μοιραστώ τη στιγμή με εκείνον, με κάποιον τρόπο, και να τιμήσω τη μνήμη του» τόνισε ο Τέιτουμ.

Jayson Tatum discusses drawing inspiration from Kobe Bryant after winning the first-ever Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP. pic.twitter.com/EIkMT6zqlD

— NBA (@NBA) May 30, 2022