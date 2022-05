MVP των τελικών της Ανατολής ο Τέιτουμ

Έπειτα από 12 χρόνια αναμονής, οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να προκριθούν στους τελικούς του NBA.

Οι «Κέλτες»… άλωσαν το Μαϊάμι για τρίτη φορά και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέισον Τέιτουμ, έκλεισαν ραντεβού με τους Γουόριορς για τους τελικούς του NBA. Μάλιστα, ο σούπερ σταρ της Βοστώνης, ήταν αυτός που αναδείχθηκε και ο MVP των τελικών της Ανατολής.

Με 25 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ, 1,1 κλεψίματα, 46.2% στα σουτ εντός παιδιάς και 35.3% στα τρίποντα ανά αγώνα, ο Τέιτουμ πήρε δικαίως το βραβείο «Λάρι Μπερντ»!

Cedric Maxwell presents Jayson Tatum with the FIRST EVER Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/OAbUQtJxOb

— NBA (@NBA) May 30, 2022