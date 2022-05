Βραζιλία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 5.000 υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών στη βορειοανατολική Βραζιλία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πόλη Ρεσίφε, πρωτεύουσα της πολιτείας Περναμπούκο, υπέστη το χειρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία, καθώς 35 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περίπου 1.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Βραζιλίας.

Στην πολιτεία Αλαγκόας αναφέρθηκαν δύο θάνατοι και περισσότεροι από 4.000 εκτοπισμένοι.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε μια «μεγάλη κατολίσθηση» σε συνοικία της Ρεσίφε. Άλλοι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση στην περιοχή Καμαραγίμπε.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια που κατέρρευσαν και κατολισθήσεις.

28.05.22 Brazil 🇧🇷🇷 | At least 18 people dead and numerous damages after heavy rains and landslides in Recife, capital of Pernambuco state. #rainstorms #showers

@DUMBSandUnderground pic.twitter.com/2srv1aWE3i

— Alexandre A Pereira (@a_per10) May 29, 2022