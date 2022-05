Ελβετία: Μεγάλη φωτιά σε βιομηχανικό κτίριο έξω από τη Ζυρίχη

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό κτίριο στο Σπράιτενμπαχ, έξω από τη Ζυρίχη, μετέδωσε σήμερα η ελβετική ραδιοφωνία και τηλεόραση SRF.

Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με μεγάλη δύναμη, μετέδωσε το SRF, προσθέτοντας ότι πυκνός μαύρος καπνός είναι ορατός από μίλια μακριά.

In der Schweiz blockierte ein Grossbrand die Strasse von Zürich in die Hauptstadt

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι πρώτες αναφορές για τη φωτιά ήρθαν στις 4.30 μ.μ. (τοπική ώρα) και ακούστηκαν εκρήξεις.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν ανέφερε σε ποιο κτήριο ξέσπασε η φωτιά.

Grossbrand in #Spreitenbach: Eine Industriehalle mit eingelagertem Bitumen ist in Brand geraten. Auch abgestellte Lastwagen fingen an zu brennen. Teile wurden vom Wind Richtung A1 getragen und steckten dort das Autobahn-Bord in Brand. Löscharbeiten dauern an. pic.twitter.com/nRXZPkLmA1

— SRF Regionaljournal (@srfaarau) May 29, 2022