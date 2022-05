Το μήνυμα του Ολυμπιακού για το Χέιζελ

Σαν σήμερα πριν από 37 χρόνια γράφτηκε μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο τελικός του Χέιζελ ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γιουβέντους αντί να αποτελέσει μια βραδιά γιορτής για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Τα σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες του Χέιζελ πριν από την έναρξη του τελικού είχαν τραγικό απολογισμό τον θάνατο 39 φιλάθλων και οι ερυθρόλευκοι δεν ξέχασαν τα θύματα.

Ο Ολυμπιακός έχοντας βιώσει τον αβάσταχτο πόνο με τον άδικο χαμό των 21 ανθρώπων στην τραγωδία της Θύρας 7, δεν θα μπορούσε να ξεχάσει το συγκεκριμένο γεγονός.

Μέσω ανάρτησης στα social media, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα για την τραγωδία της 29ης Μαΐου του 1985.

In loving memory of the 39 victims of the Heysel Disaster. Never forgotten. @LFC @juventusfc #Heysel #InMemory #NeverForgotten pic.twitter.com/NbJqboD2TG

