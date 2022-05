Τέλος εποχής για Μανέ: «Αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ»

Εκτός Λίβερπουλ είναι το μέλλον του Σαντιό Μανέ! Εδώ και καιρό υπήρχαν δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του Σενεγαλέζου άσου, ωστόσο με ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για ειλημμένη απόφαση του Αφρικανού να αποχωρήσει από τους «reds» μετά από έξι χρόνια.

«Ο Μανέ αποφάσισε να φύγει από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι. Είναι έτοιμος για μια νέα εμπειρία μετά από πολλά χρόνια με τους Reds και θα επιβεβαιωθεί από τον σύλλογο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο διάσημος Ιταλός δημοσιογράφος που τονίζει πως η Μπάγερν είναι από τα φαβορί για να τον κάνει δικό της.

«Η Μπάγερν είναι από τους ισχυρούς διεκδικητές, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό και δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς ο Σαντιό ήθελε να περιμένει τον τελικό», συμπληρώνει ο Ρομάνο και όπως φαίνεται οι μέρες του Μανέ στο Μέρσεϊσαϊντ τελείωσαν.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer 🚨🔴 #LFC

He’s ready for a new experience after many special years with Reds – it will be confirmed to the club.

FC Bayern are strong contenders – but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022