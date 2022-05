Στην Premier League η Νότιγχαμ (1-0)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξανά στα σαλόνια της Premier League! Οι Reds επικράτησαν στον τελικό ανόδου, που πραγματοποιήθηκε στο Γουέμπλεϊ, της Χάντερσφιλντ με 1-0 και επιστρέφουν στη μεγάλη κατηγορία, μετά από 23 χρόνια.

Μια σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος κατάφερε να κάνει πράξη όσα είχε υποσχεθεί στον κόσμο της βρετανικής ομάδας και να επαναφέρει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League. Εκεί που ανήκει. Εκεί που αρμόζει η ιστορία της.

Μια από πιο ιστορικές ομάδες της Μεγάλης Βρετανίας, με τον Στιβ Κούπερ και τους παίκτες του, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση και απεριόριστη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, να επαναφέρουν τη Νότιγχαμ στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Ουαλός τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του έγραψαν με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στην ιστορία του βρετανικού συλλόγου και γνώρισαν την αποθέωση από τους χιλιάδες οπαδούς τους που βρέθηκαν στο Γουέμπλεϊ.

Ένα παιχνίδι – γιορτή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που κατάφερε να βγάλει νοκ-άουτ τη Χάντερσφιλντ και να πάρει την άνοδο για την Premier League. Μια σπουδαία χρονιά για τους Reds, που δεν σταμάτησαν στιγμή να πιστεύουν στο όνειρο της ανόδου και τελικά δικαιώθηκαν, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία.

Μια σπουδαία επιτυχία, που φέρει φυσικά πάνω της τη σφραγίδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έβγαλε την ομάδα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση και κατάφερε να την κάνει και πάλι πρωταγωνίστρια. Μια επιτυχία, που γιορτάζουν όλοι οι οπαδοί της Νότιγχαμ, με τον Κούπερ και τους ποδοσφαιριστές του να ζουν μοναδικές στιγμές στο Γουέμπλεϊ.

Στο σημερινό παιχνίδι η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ανώτερη από την Χάντερσφιλντ και πήρε δίκαια τη νίκη και την άνοδο. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση μπήκε στο 43’, όταν ο Κόλγουιλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μετά τη σέντρα του Γκάρνερ.

Ένα παιχνίδι που είχε ελάχιστες ευκαιρίες, με τις δύο ομάδες να προσέχουν κυρίως τα νώτα του. Η Νότιγχαμ Φόρεστ απείλησε πρώτη με τον Γέιτς, αλλά η κεφαλιά του έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Νίκολς. Λίγο πριν το φινάλε του 45αλέπτου οι Reds, που είχαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ.

Ο Γκάρνερ έκανε τη σέντρα – σουτ, ο Κόλγουιλ στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νίκολς και η Νότιγχαμ πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με την ομάδα του Στιβ Κούπερ να κλείνει τους χώρους προς την εστία του Σαμπά. Η Χάντερσφιλντ δεν κατάφερε να φανεί απειλητική ουσιαστικά σε κανένα σημείο του δεύτερου μέρους, με τη Νότιγχαμ να παίρνει τη νίκη και την άνοδος στα σαλόνια του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Χάντερσφιλντ (Κ. Κορμπεράν): Νίκολς, Λιζ, Κόλγουιλ, Σαρ (56’ Ράσελ), Ο’Μπράιεν, Χογκ, Αβιλά, Τόφολο, Σινάνι (66’ Χολμς), Τόμας, Γουόρντ (66’ Ρόουντς).

Νότιγχαμ Φόρεστ (Στ. Κούπερ): Σαμπά (90’ Χόρβατ), Γουόραλ, Κουκ, ΜακΚένα, Σπενς, Γέιτς, Γκάρνερ, Κόλμπακ, Τσίνκερναγκελ (75’ Λόου), Τζόνσον, Ντέιβις (66’ Σάριτζ).

