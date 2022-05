Η… τρέλα του Ντόντσιτς για το 14ο Champions League της Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε τη νίκη επί της Λίβερπουλ (0-1) στο «Σταντ ντε Φρανς» και κατέκτησε το 14ο Champions League στην ιστορία της, κάνοντας χαρούμενους τους εκατομμύρια οπαδούς της ανά τον κόσμο.

Ένας από αυτόυς είναι και ο σούπερ σταρ του NBA, ηγέτης των Ντάλας Μάβερικς και πρώην παίκτης των «μερένχες», Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Ο Σλοβένος έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νίκη και την κατάκτηση της «Βασίλισσας», τονίζοντας: «14! Βασιλιάδες της Ευρώπης. Είναι ωραίο να είσαι οπαδός της Ρεάλ».

Its so nice to be a REAL MADRID fan!😊

— Luka Doncic (@luka7doncic) May 28, 2022