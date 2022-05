«Τρέλα» από τους οπαδούς της Λίβερπουλ: Ντύνουν στα κόκκινα το Παρίσι

Το Παρίσι ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον τελικό του Champions League, καθώς αύριο (28/5) Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το Παρίσι κινείται πλέον στους τρελούς ρυθμούς του τελικού του Champions League, που θα διεξαχθεί στο Stade de France το βράδυ του Σαββάτου, περιμένοντας χιλιάδες οπαδούς της Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης, που θα βρεθούν στην πόλη όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης.

Οι Fan Zones έχουν ετοιμαστεί και έχουν στηθεί, ώστε να μπορούν να τις επισκέπτονται όσοι έχουν ήδη φθάσει στη γαλλική πόλη, και ο χώρος για τους οπαδούς της Λίβερπουλ είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν για τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός ενδεικτικό της τρέλας των οπαδών των Reds.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περίπου 44.000 ανθρώπους θα μπορεί να χωρέσει η Fan Zone για τους υποστηρικτές της ομάδας του Κλοπ, και γύρω στις 6.000 για τους οπαδούς της Ρεάλ.

