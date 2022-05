Λαβρόφ: Επικίνδυνη κλιμάκωση αν η Δύση προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα που μπορούν να χτυπήσουν ρωσικά εδάφη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε σήμερα τη Δύση ότι ο εφοδιασμός της Ουκρανίας με όπλα ικανά να πλήξουν το ρωσικό έδαφος θα συνιστούσε ένα «σοβαρό βήμα προς μια απαράδεκτη κλιμάκωση», μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό Tass.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είπε στο αραβόφωνο κανάλι RT ότι ελπίζει πως οι λογικοί άνθρωποι στη Δύση θα το κατανοήσουν αυτό, προσθέτοντας: «Υπάρχουν ακόμη λίγοι (σ.σ. λογικοί) εκεί», σύμφωνα με το πρακτορείο RIA.

