Το… μυστικό της Λίβερπουλ ενόψει του μεγάλου τελικού με τη Ρεάλ

Σε ρυθμούς τελικού Champions League κινείται η Λίβερπουλ τις τελευταίες ημέρες, μετά το δραματικό φινάλε στην Premier League, όπου η Μάντσεστερ Σίτι αναδείχθηκε τελικά πρωταθλήτρια χάρη σε μια μυθική ανατροπή που έκανε μέσα σε έξι λεπτά.

Οι Κόκκινοι ωστόσο δε δείχνουν να… πέφτουν ψυχολογικά. Ίσα-ίσα που φαίνεται πως είναι πεινασμένοι για την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Τόσο που ο Γιούργκεν Κλοπ και το προπονητικό του επιτελείο επανέφεραν τη μέθοδο με τους ειδικούς αισθητήρες στο κεφάλι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσιμίκας και ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ «πιάστηκαν» από το φακό να φορούν στο κεφάλι τους τούς ειδικούς αισθητήρες Neuro 11. Πρόκειται για μια μέθοδο την οποία η Λίβερπουλ έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές.

Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της μεθόδου; Ουσιαστικά, με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ καταγράφουν τις επιδόσεις τους και βρίσκουν τον τρόπο για να βελτιστοποιήσουν την ψυχική τους κατάσταση, η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε παιχνίδια τύπου τελικού Champions League.

Τα mentality monsters του Γιούργκεν Κλοπ θέλουν να είναι έτοιμα για ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού…

🧠 Trent Alexander-Arnold wears brain sensors in training ahead of the #UCLfinal

The technology is designed to train the brain directly, helping players reach their optimum mental state. pic.twitter.com/49WULusVE7

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 25, 2022