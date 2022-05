Προπονητής της χρονιάς στην Premier League ο Κλοπ

Μπορεί να μην κατάφερε τελικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ωστόσο για τη Λίβερπουλ η φετινή σεζόν θα μείνει στην ιστορία.

Οι Κόκκινοι, που έχουν κατακτήσει τα δύο Κύπελλα και βρίσκονται στον τελικό του Champions League, ολοκλήρωσαν μια φοβερή πορεία στην Premier League, τερματίζοντας μόλις έναν πόντο πίσω από την πρωταθλήτρια, Μάντσεστερ Σίτι.

Έτσι, ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν αυτός που αναδείχθηκε προπονητής της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή της Premier League, ο γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ ήταν αυτός που τελικά κατέκτησε το βραβείο για τον καλύτερο προπονητή της σεζόν 2021/22.

BREAKING: Jurgen Klopp is the Premier League’s Barclays Manager of the Season! 👔🏆 pic.twitter.com/C8GaNnZwVT

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2022