Τσιμίκας: Ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του FA Cup!

Ακόμη μια διάκριση για τον Κώστα Τσιμίκα!

Ο Έλληνας μπακ της Λίβερπουλ, ήταν ο μεγάλος ήρωας για την ομάδα του χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι, η οποία χάρισε το τρόπαιο στους «Reds».

Και όπως ήταν αναμενόμενο, οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από το κοινό, το οποίο ψήφισε τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης!

Μια ενδεκάδα που έχει έντονο το κόκκινο στοιχείο της Λίβερπουλ, καθώς ακόμη πέντε παίκτες της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ ψηφίστηκαν ως οι κορυφαίοι του θεσμού.

Ο λόγος για τους Αλεξάντερ – Άρνολντ, Κονατέ, Φαμπίνιο, Μιναμίνο και Λουίς Ντίας, ενώ τις υπόλοιπες θέσεις κατέλαβαν οι Μίτοφ (Κέιμπριτζ), Μάουντ (Τσέλσι),Τιάγκο Σίλβα (Τσέλσι) και Μπόγιες (Μάρσκε Γιουνάιτεντ).

Introducing your 2021-22 #EmiratesFACup Team of the Season, as voted for by you, the fans! 🤩 pic.twitter.com/ZcixdKW5O2

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 23, 2022