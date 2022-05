Όταν οι Τούρκοι επιχειρούν να οικειοποιηθούν το Αιγαίο και το… μπουζούκι

Οι Τούρκοι (σ.σ. διάβαζε ο τουρκικός οργανισμού τουρισμού) συνεχίζουν, εδώ και δύο καλοκαίρια, την προκλητική καμπάνια τους επιχειρώντας να αλλάξουν το όνομα του Αρχιπελάγους. Προσπαθούν συγκεκριμένα με βιντεάκια στα σόσιαλ μίντια, να καθιερώσουν τον όρο… «τουρκικό Αιγαίο» ώστε να «κτίσουν» την καμπάνια της Τουρκίας, πάνω σε αυτό, για τις μικρασιατικές ακτές. Στόχος τους; Να ξεγελάσουν προφανώς ανυποψίαστους τουρίστες και να τους φέρουν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Έως πρότινος στην Τουρκία για το Αιγαίο η επικρατούσα ονομασία ήταν «Περιφέρεια του Αιγαίου». Πλέον όμως χρησιμοποιείται ο όρος «Turkaegean» στα αγγλικά, «Turkiye Egéene» στα γαλλικά, «Türkische Ägäis» στα γερμανικά, δηλαδή «Τουρκοαιγαίο». Η καμπάνια της Τουρκίας περιέχει ελληνικές αρχαιότητες, θαλασσινά και… μπουζούκι με όνομα «Turkaegean: Coast of Happiness» («η ακτή της ευτυχίας»): Και νάταν μονάχα αυτό;

Στο υπουργείο Τουρισμού διαθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι Τούρκοι στις τουριστικές τους καμπάνιες προσπαθούν να προσελκύσουν τουρίστες «ντύνοντας» ελληνικές αρχαιότητες με μουσική από μπουζούκι. Δηλαδή δείχνουν σε βίντεο τουρκικά παράλια και τουριστικά θέρετρα με μουσική υπόκρουση από μπουζούκι. Για να φαίνονται όλα ελληνικά!!!

Το υπουργείο Τουρισμού είναι ενήμερο της οικειοποίησης της ονομασίας του Αιγαίου και της προκλητικότατης τουριστικής καμπάνιας των Τούρκων, παρακολουθεί το όλο θέμα και μαθαίνω πως βρίσκεται σε συνεννόηση με τον υπουργείο Εξωτερικών για τα περαιτέρω, ως πρώτη ενέργεια…

***

Και η (επική) απάντηση Κικίλια

«Οι τύποι» (σ.σ. εννοεί τους Τούρκους) «ή έχουν πολύ μεγάλη φαντασία ή έχουν πρόβλημα στο δημιουργικό», μου δήλωσε με αρκετή δόση ειρωνείας ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

***

Η πρεσβεία στο Κίεβο και η ευγνωμοσύνη των Ουκρανών

Θα σας πάω τώρα στο Κίεβο, στην συνοικία Αντρέσκι, όπου, εδώ και μερικές εβδομάδες κυματίζει και πάλι υπερήφανα η ελληνική σημαία. Ο επιτετραμμένος Μανώλης Ανδρουλάκης λειτούργησε και πάλι την πρεσβεία και περιμένει και άλλα στελέχη (καθώς και εθελοντές) για την πλήρη στελέχωσή της. Τον ρώτησα πώς τον υποδέχθηκαν οι Ουκρανοί; Μου είπε ότι πήγε στο υπουργείο Εξωτερικών και ότι οι Ουκρανοί διπλωμάτες γνώριζαν πολύ καλά όλα αυτά τα οποία πέρασε στην Μαριούπολη, αφού ήταν ο τελευταίος δυτικός διπλωμάτης που εγκατέλειψε αυτή την πολύπαθη πόλη. Του εξέφρασαν μάλιστα την ευγνωμοσύνη τους που κατάφερε τότε να περάσει πολλούς κατοίκους της Μαριούπολης, σε ασφαλή σημεία (και εκτός πολεμικών συγκρούσεων) με κίνδυνο της ζωής του. Οι Ουκρανοί διπλωμάτες του είπαν ακόμα πως στο πρόσωπό του δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ την βοήθεια που πρόσφερε η χώρα μας. Ήδη άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες υπηρεσίες της πρεσβείας. Για την ασφάλειά της ζητήθηκαν να τοποθετηθούν έξω από αυτήν σακιά από άμμο, αν και η πρεσβεία βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν πολλά ψηλά κτίρια. Και κάτι ακόμα. Έχει προκηρυχθεί θέση πρέσβεως, συνεπώς δεν θα αργήσει και πρέσβης να στελεχώσει την ελληνική πρεσβεία.

***

Breakfast στο Νταβός για επενδύσεις

Σήμερα (εκτός απροόπτου) ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Νταβός, προερχόμενος από την Βοστώνη, όπου μίλησε σε τελετή αποφοίτησης σπουδαστών της τάξης του 2022. Αυτό το Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, πολύ ενθουσιάζει την κυβέρνηση, αφού σε αυτό κλείστηκε η συμφωνία με την Microsoft, για την μεγάλη επένδυση στην χώρα μας. Το βράδυ λοιπόν, ο Πρωθυπουργός (ο οποίος συνοδεύεται από τον οικονομικό του σύμβουλο Αλέξη Πατέλη) θα είναι ένας από τους ομιλητές στο European Dinner του Φόρουμ, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Αύριο το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πρόγευμα εργασίας με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων, όπου αναμένεται να βρεθούν οι ηγέτες Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας κ.ο.κ., όπου θα τεθούν επί τάπητος και τα θέματα ενέργειας. Σας υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με ηγέτες των Βαλκανίων πρόσφατα όταν εγκαινιάσθηκε ο ενεργειακός σταθμός της Αλεξανδρούπολης. Την Τετάρτη επίσης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει εφ’ όλης της ύλης, one on one, συζήτηση με τον πρόεδρο του Φόρουμ του Νταβός Μπόργκε Μπρέντε.

***

Και με τον Πρόεδρο της VW

Αυτές όμως είναι οι ομιλίες του και οι συζητήσεις του στο Νταβός. Με τις επενδύσεις όμως τι γίνεται; Γιατί όπως σας είπα για τον Πρωθυπουργό το Νταβός έχει πρωτίστως επενδυτικό ενδιαφέρον. Μαθαίνω λοιπόν ότι έχουν κλειστεί συναντήσεις με εκπροσώπους του Εμιρατινού κρατικού fund Mubadala, με τον πρόεδρο της VW Χέρμπερτ Ντις, τον πρόεδρο της Microsoft Μπραντ Σμιθ, τον αντιπρόεδρο της Google Ματ Μπρίτιν, τον πρόεδρο της Meta, της μητρικής εταιρίας του Facebook, Νικ Κλεγκ και τον δισεκατομμυριούχο Αμερικανό επενδυτή Ρέι Ντάλιο της Bridgewater Associates.

Και κάτι ακόμα που πρέπει να ξέρετε για το Νταβός. Για πρώτη φορά τούτη την Άνοιξη αναμένεται ότι δεν θα υπάρχει η παρουσία επιχειρηματιών και πολιτικών από τη Ρωσία. Αυτό γίνεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο –πολύ κοντινό- παρελθόν είχαν παρευρεθεί για να μιλήσουν στα πάνελ του Νταβός πολλούς κορυφαίοι εκπρόσωποι της χώρας με επικεφαλής τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτή τη φορά δεν έχουν προσκληθεί κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή επιχειρηματίες από τη Ρωσία.

***

Το πρώτο αθλητικό ξενοδοχείο

Πάμε τώρα σε ένα νέο: Στην Λήμνο εγκαινιάζεται την Πέμπτη το πρώτο στην Ελλάδα αθλητικό ξενοδοχείο. Τα εγκαίνια θα τα κάνει ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Τώρα θα πείτε τι σημαίνει «αθλητικό ξενοδοχείο»;. Θα λειτουργεί το καλοκαίρι ως τουριστικό ξενοδοχείο, όπως όλα τα ξενοδοχεία του κόσμου, αλλά τον χειμώνα (βοηθώντας και του ήπιου κλίματος) θα λειτουργεί ως προπονητικό κέντρο, δηλαδή κέντρο προετοιμασίας είτε αθλητών είτε ποδοσφαιριστών.

***

Γιατί πάλι ομιλούν για ανασχηματισμό;

Η επιτυχημένη εμφάνιση Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο, τα αποτελέσματα της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον, κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη ΝΔ να αυξάνει (πάλι) την διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ, πυροδότησαν νέα σενάρια περί ανασχηματισμού. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ένα είδος αγωνίας ανάμεσα σε ορισμένους υπουργούς, υφυπουργούς αλλά και βουλευτές της ΝΔ. Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές της ΝΔ που προβάλλουν τελευταίως (στα σόσιαλ μίντια) τις συναντήσεις που είχαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς κανείς να γνωρίζει βεβαίως τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων, αλλά όταν υπάρχουν φήμες για ανασχηματισμό τέτοιες συναντήσεις θεωρούνται χρήσιμες. Οι περισσότεροι όμως βουλευτές λένε ότι επιστρέφοντας από το Νταβός ο Πρωθυπουργός θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις του. Κάτι βεβαίως που επιμένει να διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι τα σενάρια περί ανασχηματισμού (αλλά και των πρόωρων εκλογών) είναι εκτός πραγματικότητας.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω και τούτα: Μετά το Νταβός έχει προγραμματισθεί ένα Υπουργικό Συμβούλιο δια ζώσης. Είναι πρώτη φορά που γίνεται δια ζώσης εδώ και δύο χρόνια. Την επομένη είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς και με τον Βαυαρό πρωθυπουργό Μάρκους Ζέντερ. Ας μην ξεχνάμε και το (κρίσιμο) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς το τέλος του μήνα. Όσον αφορά την Πρόεδρο θα απουσιάζει για τρεις ημέρες από 30 Μαΐου έως 2 Ιουνίου. Θα βρίσκεται στην Εσθονία και Λετονία.

***

Κλείνει την κουβέντα για πρόωρες εκλογές

Όπως και νάχει το πράγμα δεν είναι λίγοι στην κυβέρνηση (και περισσότεροι στην ΚΟ της ΝΔ) που εκτιμούν ότι ένας ανασχηματισμός ( ή έστω διορθωτικές κινήσεις) μπορεί να κλείσει την κουβέντα περί εκλογών το φθινόπωρο. Εκείνο που θεωρείται βέβαιο είναι ότι εάν υπάρξουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα άμεσα ή εντός του Ιουνίου, βασική «δεξαμενή» θα είναι και αυτή τη φορά η Κ.Ο. της ΝΔ, καθώς, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι κομματικές ισορροπίες. Τώρα όσον αφορά τις διαψεύσεις, η απάντηση κυρίως των βουλευτών είναι ότι «οι ανασχηματισμοί ποτέ δεν προαναγγέλλονται».

***

Το ρουμελιώτικο τσάμικο του Κουτσούμπα

Ενώ στη ΝΔ υπάρχει προβληματισμός για τα χαμηλά ποσοστά που έλαβε η γαλάζια φοιτητική παράταξη και μεγαλύτερος προβληματισμός για τα ποσοστά που έλαβαν οι φοιτητές που πρόσκεινται στη ΝΔ στα δύο πρώτα έτη σπουδών, στο ΚΚΕ κάνουν πανηγύρια για τις επιδόσεις της «Πανσπουδαστικής». Η απάντηση για το ποιος τελικά αναδείχθηκε πρώτος στις φετινές φοιτητικές εκλογές, αν δηλαδή είναι πρώτη δύναμη η κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ή η Πανσπουδαστική, η παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ, δόθηκε από αυτούς που τελικά πανηγύρισαν τη νίκη τους!

Σάββατο βράδυ ο υπαίθριος χώρος των φοιτητικών εστιών του ΕΚΠΑ πλημμύρισε από τους νέους της Πανσπουδαστικής, αγόρια και κορίτσια που γιόρτασαν τη «σαρωτική», όπως την χαρακτήριζαν νίκη τους μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Σε μία ατμόσφαιρα ενθουσιασμού με συνθήματα για τα “γαρίφαλα” που γέμισαν οι κάλπες, οι φοιτητές γλέντησαν τη μεγαλειώδη νίκη τους δίνοντας χαρά και συγκίνηση όχι μόνο στους σημερινούς φοιτητές αλλά και στους μεγαλύτερους, που έχουν περάσει από τα έδρανα των σχολών. Στο γλέντι των φοιτητών της Πανσπουδαστικής βρέθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και δικαίως, αφού είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της παράταξης στα φοιτητικά του χρόνια. Μάλιστα το 1975, σε ειδική εκδήλωση ο Κουτσούμπας είχε παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη της Πανσπουδαστικής παρουσία της Έλλης Αλεξίου, αυτής της μεγάλης παιδαγωγού. Μαζί του στο γλέντι του Σαββάτου και ο Θανάσης Παφίλης, που μαθαίνω ότι οι δύο τους καταχειροκροτήθηκαν όταν σηκώθηκαν να χορέψουν ένα ρουμελιώτικο τσάμικο καθότι Ρουμελιώτες και οι δύο.

***

Τιμώντας τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Σμηναγού (Ι) Κώστα Ηλιάκη, που έχασε τη ζωή του όταν τουρκικό μαχητικό διεμβόλισε το F-16 στο οποίο επέβαινε, κατά τη διάρκεια αερομαχίας.

* Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε ανάρτησή του έγραψε:«16 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο ήρωας της Πολεμικής Αεροπορίας Κώστας Ηλιάκης έδωσε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την Πατρίδα. Υποκλινόμαστε στην ανδρεία που τον διέκρινε, στέλνοντας το μήνυμα ότι η εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα της Ελλάδας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Αθάνατος!».

* Σε ανάρτησή του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος σημείωσε: «Ο Κώστας σαν σήμερα πριν από 16 χρόνια πέρασε στο Πάνθεον των Χρυσών Φυλάκων του Έθνους… Τέτοιοι Έλληνες φυλάττουν την Πατρίδα και Σήμερα και Πάντα!!! Αυτό το Έθνος θα ζήσει αιώνια! ΑΘΑΝΑΤΟΣ»