Φεστιβάλ Καννών 2022, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ με ελληνικά γράμματα!

«Aκόμα και ο κινηματογράφος είναι ελληνικός» αναφέρεται στον υπότιτλο του εξώφυλλου του περιοδικού Screen International της Τρίτης 24 Μαίου. Οσο για τον τίτλο είναι απλώς η λεξη «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ» και μάλιστα γραμμένη στα ελληνικά. Ακριβώς από κάτω της η «σκιά» της δηλώνει την αγγλόφωνη γραφή της. Μια ακόμα αναφορά λοιπόν στην ελληνική παρουσία στο εφετινό, 75ο φεστιβάλ των Καννών, το οποίο σήμερα διανύει την όγδοη μέρα διεξαγωγής του.

Στη τρέχουσα, δεύτερη εβδομάδα του φεστιβάλ, το ελληνικό «θερμόμετρο» ανεβαίνει με την προβολή των περισσότερων ταινιών που επίσης αναφέρονται στο εξώφυλλο. Ανάμεσά τους το «Dodo» του Πάνου Χ. Κούτρα στις πρεμιέρες των Καννών και η μικρού μήκους ταινία «Ο θρόνος του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Κριτικής.

Χτες, εντός διαγωνισμού, προβλήθηκε το «Crimes of the future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, μια ελληνική συμπαραγωγή (Αργοναύτες) γυρισμένη στην χώρα μας και πριν από μερικές μέρες η καυστική κωμωδία του Σουηδού Ρούμπεν Εστλουντ «Triangle of sadness» που γυρίστηκε (και) στην Χιλιαδού της Ευβοίας (συμπαραγωγή της Heretic Films των Κωνσταντίνου Κοντοβράκη και Γιώργου Καρναβά).

Στο κάτω μέρος του εξωφύλλου του Screen αναφέρονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας του ελληνικού σινεμά: το Υπουργείο Πολιτισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Παράλειψη όμως (στο εξώφυλλο τουλάχιστον) η αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) καθότι μετά την ίδρυσή του, το σιενμά στην Ελλάδα άρχισε όντως μνα κινείται σε καλύτερους ρυθμούς απ’ όσο πριν.