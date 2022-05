Ο Ουκρανός στρατιώτης Ντμίτρο Κοζάτσκι, που είχε ταμπουρωθεί μέσα στο εργοστάσιο χάλυβα «Αζοφστάλ» (Azovstal) και βίωσε τις δραματικές 83 ημέρες της πολιορκίας του, πριν βγει με τα χέρια ψηλά ως αιχμάλωτος, απαθανάτισε τον χώρο.

Ένας χώρο – ερείπιο όπου εκεί μέσα οι Ουκρανοί έδωσαν την ύστατη μάχη της Μαριούπολης. Τα πάντα στο κτίριο έχουν ισοπεδωθεί ενώ όσοι παρέμειναν και μπορούσαν να κρατάνε όπλο έκαναν το σήμα της «νίκης».

«#Mariupol Fortress. Last day at #Azovstal.» Ukrainian Warrior Dmytro Kozatsky @Kozatsky_D shot this video on his last day at the sieged plant before he surrendered to become a POW.#UkraineRussiaWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/uBhr9EWNhr

