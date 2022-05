«Αυλαία» για τα αρνητικά επιτόκια της ΕΚΤ στο τέλος Σεπτεμβρίου έριξε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε ανάρτηση της σε blog, ανέφερε ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο (κάτι που ήδη έχει προεξοφληθεί από την αγορά), ενώ προανήγγειλε το τέλος των αρνητικών επιτοκίων στο τέλος του τρίτου τριμήνου.

«Αναμένουμε ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του APP θα τελειώσουν πολύ νωρίς το τρίτο τρίμηνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κριστίν Λαγκάρντ, συμπληρώνοντας ότι «αυτό θα μας επέτρεπε μια αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες που ήδη έχουμε δώσει».

«Με βάση τις τρέχουσες προοπτικές, είναι πιθανό να είμαστε σε θέση να βγούμε από τα αρνητικά επιτόκια μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου» ανέφερε η Λαγκάρντ σε ανάρτηση σε blog που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΕΚΤ. Το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ είναι επί του παρόντος -0,5%.

«Εάν δούμε τον πληθωρισμό να σταθεροποιείται στο 2% μεσοπρόθεσμα, θα είναι σκόπιμο να γίνει μια προοδευτική περαιτέρω ομαλοποίηση των επιτοκίων προς το ουδέτερο επιτόκιο», πρόσθεσε η Λαγκάρντ, ανοίγοντας την πόρτα για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, «αν η οικονομία της ευρωζώνης υπερθερμαίνεται».

Επίσης, η κ. Λαγκάρντ εξηγεί ότι «όσο η αναμενόμενη ημερομηνία της αύξησης των επιτοκίων έρχεται όλο και πιο κοντά, καθίσταται περισσότερο σημαντικό να διασαφηνίσουμε τον δρόμο της ομολοποίησης της πολιτικής που ανοίγεται μπροστά μας -ειδικότερα με δεδομένο το πολύπλοκο περιβάλλον με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η νομισματική πολιτική στην Ευρωζώνη».

As the expected interest rate lift-off date draws closer, it gets more important to clarify the policy normalisation path ahead – especially given the complex environment that we are facing. Read my #ECBBlog “Monetary policy normalisation in the euro area” https://t.co/Z7MNwSN3nW pic.twitter.com/PA4ptxJ2Ud

— Christine Lagarde (@Lagarde) May 23, 2022