Καλεσμένος στη ρωσική κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε απλώς να αποτελέσει… σκαλοπάτι για μεγαλύτερες συγκρούσεις.

Ο Αλεξέι Φενένκο, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Διεθνούς Ασφάλειας της Μόσχας, τοποθετήθηκε σχετικά με το πώς η εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο δοκιμών για τη Μόσχα προκειμένου να διεξάγει ακόμη μεγαλύτερους πολέμους.

«Για εμάς ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πρόβα για πιθανή μεγαλύτερη σύγκρουση στο μέλλον» είπε στο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας στα social media. «Θα ‘τεστάρουμε’ και θα συγκρίνουμε τα όπλα του ΝΑΤΟ με τα δικά μας. Θα διαπιστώσουμε στο πεδίο της μάχης πόσο ισχυρότερα είναι τα όπλα μας από τα δικά τους».

Όπως ο ίδιος είπε, προτού τον διακόψει η παρουσιάστρια της εκπομπής, «αυτό μπορεί να είναι μια εμπειρία για τις μελλοντικές μας συγκρούσεις».

Meanwhile on Russian state TV: Professor Alexei Fenenko, leading research fellow at the Institute of International Security Studies, says that for Russia, its war in Ukraine is a rehearsal for a potential larger conflict with NATO countries. pic.twitter.com/OSelLyltc5

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 19, 2022