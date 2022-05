Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εγείρει και πάλι την απειλή του πυρηνικού πολέμου, καθώς το κράτος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αντιμέτωπη με την υποστήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ και οι Δυτικοί σύμμαχοί τους, σημειώνει το Newsweek.

Καθώς η ξένη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού, έχει κατακλύσει τη χώρα, η Ρωσία επαναφέρει την απειλή των πυρηνικών όπλων καθώς οι δυνάμεις της αγωνίζονται να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα για τον κίνδυνο «ενός πλήρους πυρηνικού πολέμου» σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτή την απειλή για να «εκβιάσει τον κόσμο».

Το περίφημο καταφύγιο για τον Αμερικανό πρόεδρο

To Newsweek, συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, παρουσιάζει σε ρεπορτάζ του το περίφημο καταφύγιο για τον Τζο Μπάιντεν σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Αν και πολλές πτυχές της αντίδρασης των ΗΠΑ σε ένα πυρηνικό χτύπημα είναι δικαιολογημένα απόρρητες, μια εγκατάσταση στην πόλη Λίμπερτι Τάουνσιπ στην κομητεία Άνταμς της Πενσιλβάνια θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο.

Το Raven Rock Mountain Complex αναφέρεται συχνά ως το «υπόγειο Πεντάγωνο» και πιστεύεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα λειτουργούσε από αυτό το συγκρότημα αν η πρωτεύουσα του κράτους δεχόταν μια καταστροφική επίθεση.

Το 2019, η ρωσική κρατική τηλεόραση συμπεριέλαβε το Φορτ Ρίτσι του Μέριλαντ σε ένα χάρτη πιθανών στρατιωτικών στόχων που περιλάμβανε επίσης το Πεντάγωνο και το Καμπ Ντέιβιντ. Αυτό φάνηκε αινιγματικό επειδή το Φορτ Ρίτσι είχε κλείσει το 1998. Το Fox News υπέθεσε τότε ότι η γειτνίασή του με το Raven Rock ήταν ο λόγος για τη συμπερίληψή του.

Έχει μέχρι και παρατσούκλι

Το Raven Rock, το οποίο ονομάζεται επίσης «Site R», χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Φέρεται επίσης να πήρε το παρατσούκλι «Harry’s Hole» («Η τρύπα του Χάρι») από τον τότε πρόεδρο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος διέταξε τη ρίψη δύο ατομικών βομβών στην Ιαπωνία στο πρώτο πυρηνικό χτύπημα στην ιστορία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Ντιρκ Τσέινι λέγεται ότι πέρασε χρόνο στις εγκαταστάσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Αυτό υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα μπορούσε να επιχειρήσει από το Raven Rock αν τα πράγματα γίνονταν απελπιστικά, σημειώνει το Newsweek.

«Οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα τι υπάρχει μέσα»

Το 2018, ο Ρόμπερτ Στάνλεϊ, δήμαρχος του Φέρφιλντ της Πενσιλβάνια, δήλωσε στο Fox 43 ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα τι υπάρχει μέσα». Το Φέρφιλντ είναι ένας δήμος κοντά στην απόρρητη τοποθεσία.

Ο Γκάρετ Γκραφ είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου του 2017 «Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself – While the Rest of Us Die» (Raven Rock: Η Ιστορία του μυστικού σχεδίου της αμερικανικής κυβέρνησης να σώσει τον εαυτό της, ενώ οι υπόλοιποι θα πεθάνουμε».

Μίλησε στη PhillyVoice για το ορεινό συγκρότημα τη χρονιά που εκδόθηκε το βιβλίο του.

«Το Raven Rock είναι το μέρος όπου θα ξεκινούσε ο πυρηνικός πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Γκραφ. Ο Graff δήλωσε επίσης στο NPR το 2017: «Το Raven Rock είναι αυτό το τεράστιο, κοίλο βουνό. Είναι μια ελεύθερη πόλη… με μεμονωμένα κτίρια, τριώροφα κτίρια, χτισμένα μέσα σε αυτό το βουνό. Έχει όλα όσα θα είχε μια μικρή πόλη – υπάρχει εκεί πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομικό τμήμα, ιατρικές εγκαταστάσεις, εστιατόριο».

«Το εστιατόριο σερβίρει τέσσερα γεύματα την ημέρα, είναι μια 24ωρη εγκατάσταση, και ήταν σε κάποιο βαθμό παροπλισμένη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, καθώς έληξε ο Ψυχρός Πόλεμος, και στη συνέχεια επαναλειτούργησε βιαστικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου και επεκτάθηκε αρκετά δραματικά τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ σήμερα θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 5.000 άτομα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», είπε, ανάμεσα σε άλλα.