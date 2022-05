Πρίντεζης: «Κάθε φορά που ακούω ένα σύνθημα ντρέπομαι λες και είμαι παιδάκι» (vid)

Στην αγάπη των οπαδών του Ολυμπιακού αναφέρθηκε ο Γιώργος Πρίντεζης, στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του μικρού τελικού του Final 4 της Euroleague με την Μπαρτσελόνα.

«Είναι αμοιβαίο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ όμορφο. Παρά το γεγονός ότι είμαι 37 στα 38, κάθε φορά που ακούω ένα σύνθημα ντρέπομαι λες και είμαι παιδάκι. Δεν μπορώ να το συνηθίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Beautiful moment for Georgios Printezis and @olympiacosbc fans at the end of the game!#F4GLORY pic.twitter.com/0AYbypvsBh

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 21, 2022