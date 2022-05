Ο Λάσο αποθέωσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την Εφές στον ημιτελικό του Final Four, χάρη στο απίθανο buzzer beater του Μίτσιτς, όμως ο κόσμος των Ερυθρόλευκων ήταν συγκλονιστικός.

Στη Stark Αrena αλλά και στην πόλη του Βελιγραδίου γενικότερα οι πάνω από 11.000 οπαδοί του Ολυμπιακού δημιούργησαν καταπληκτική ατμόσφαιρα, που έκανε ακόμη και τους αντίπαλους προπονητές της τετράδας να υποκλιθούν.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Ρεάλ, Πάμπλο Λάσο, αναφέρθηκε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν από τον μεγάλο τελικό της φετινής Ευρωλίγκας.

Ο 54χρονος τεχνικός αποθέωσε τους φίλους των Ερυθρόλευκων που βρέθηκαν στο Βελιγράδι, τονίζοντας πως η παρουσία τους στη σέρβικη πρωτεύουσα είναι απίστευτη.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό προς τις υπόλοιπες ομάδες του Final-4. Αυτά που είδαμε εδώ από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ήταν απίστευτα. Τους βγάζω το καπέλο. Απίστευτο!» είπε χαρακτηριστικά ο ισπανός κόουτς.

Δείτε το βίντεο:

Pablo Laso raises his hat against the roaring Olympiacos fans in Belgrade 🙌 pic.twitter.com/5JBj8KRrns

— BasketNews (@BasketNews_com) May 20, 2022