Είναι δείγμα «απογοήτευσης του Κρεμλίνου» η χρήση του. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα δυτικά ΜΜΕ, παρουσιάζοντας την είδηση.

Η είδηση που αφορά τις μάχες στο Ντονμπάς είναι ότι στα εκεί πεδία των συγκρούσεων συμμετέχει πλέον και το βαρύ τεθωρακισμένο άρμα μάχης BMPT, το ανεπισήμως αποκαλούμενο και «Εξολοθρευτής».

Το συγκεκριμένο τανκ έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία Uralvagonzavod, φέρει βαρύ οπλισμό και έχει σχεδιαστεί για μάχες σε αστικές περιοχές.

Ο ρόλος του στο Ντονμπάς εικάζεται ότι θα είναι υποστηρικτικός για τις επιχειρήσεις των υπολοίπων τανκς αλλά και του Πεζικού. Ο Πούτιν αναπτύσσει τους «Εξολοθρευτές» στην Ουκρανία καθυστερημένα έγραψε η Telegraph, με μοναδικό στόχο την κατάληψη «των αμφισβητούμενων περιοχών» στα ανατολικά.

Πρόκειται για «ένδειξη αυξανόμενης απογοήτευσης» όσον αφορά την πορεία του πολέμου.

«Οι ρώσοι στρατηγοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στα συγκεκριμένα άρματα» έγραψαν, στο ίδιο μήκος κύματος, και οι Times του Λονδίνου, δίνοντας την πληροφορία ότι «ο Πούτιν μέχρι τώρα αντιστάθηκε στη χρήση αυτών των τανκς».

Κάθε «Εξολοθρευτής» είναι εφοδιασμένος με τέσσερις εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων, με δύο πυροβόλα των 30 χιλιοστών, με δύο εκτοξευτές χειροβομβίδων και με ένα πολυβόλο.

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε, πέραν της εμφανίσεώς του σε παρελάσεις, ήταν στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Τα ρωσικά media επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη των «Εξολοθρευτών» στην Ουκρανία και την πανηγύρισαν κιόλας σαν «πρόοδο, παρά τα τεχνικά σφάλματα που ίσως τα τανκς επιδείξουν».

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι χρησιμοποιεί στην Ουκρανία νέας γενιάς ισχυρά όπλα λέιζερ που καίνε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αναπτύσσοντας μερικά από τα μυστικά όπλα της Μόσχας για να αντιμετωπίσει μια πληθώρα από δυτικά όπλα με τα οποία προμηθεύει η Δύση την πρώην σοβιετική χώρα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018 είχε παρουσιάσει μια σειρά νέων όπλων που περιλάμβαναν έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, υποβρύχια drones, έναν υπερηχητικό όπλο και ένα νέο όπλο λέιζερ.

Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τα χαρακτηριστικά του νέου όπλου λέιζερ. Ο Πούτιν είχε αναφέρει ένα που ονομάζεται Peresvet, το οποίο πήρε το όνομά του από έναν μεσαιωνικό ορθόδοξο πολεμιστή μοναχό, τον Αλεξάντερ Περεσβέτ που σκοτώθηκε σε μια μάχη.

Ο Γιούρι Μπορίσοφ, αναπληρωτής πρωθυπουργός αρμόδιος για τη στρατιωτική ανάπτυξη, δήλωσε σε συνέδριο στη Μόσχα ότι το Peresvet έχει ήδη αναπτυχθεί ευρέως και μπορεί να τυφλώσει δορυφόρους που βρίσκονται σε απόσταση έως 1.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Ο ίδιος είπε ότι ωστόσο υπάρχουν ήδη άλλα πιο ισχυρά ρωσικά οπλικά συστήματα από το Peresvet που μπορούν να κάψουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλον εξοπλισμό. Ο Μπορίσοφ αναφέρθηκε σε μια δοκιμή που έγινε την Τρίτη κατά την οποία το Peresvet έκαψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε απόσταση 5 χιλιομέτρων σε πέντε δευτερόλεπτα.

The Russian Peresvet Laser Weapon (This video is from the older generation launched 5 years ago , a new generation upgraded version has been launched.) pic.twitter.com/IjbCVZ1I1N



«Εάν το Peresvet τυφλώνει, η νέα γενιά των όπλων λέιζερ επιτυγχάνει την φυσική καταστροφή του στόχου, την θερμική καταστροφή, τον καίνε» δήλωσε ο Μπορίσοφ, μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ερωτηθείς αν τα όπλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία, ο Μπορίσοφ είπε: «Ναι, τα πρώτα πρωτότυπα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί εκεί» και λέγονται Zadira.

Σχεδόν τίποτα δεν έχει δημοσιοποιηθεί για το Zadira, αλλά το 2017 τα ρωσικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει ότι η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom βοήθησε στην ανάπτυξη ενός προγράμματος δημιουργίας όπλων στη βάση των αρχών της φυσικής γνωστό με το ρωσικά αρχικά ως ONFP.

