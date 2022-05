Ο τρομερός πίνακας με το πορτρέτο του Τσιμίκα

Ο Κώστας Τσιμίκας διανύει μια εξαιρετική σεζόν στην Premier League και πλέον λατρεύεται από τους φίλους της Λίβερπουλ. Αυτό κατέστη ακόμα πιο σαφές σε εκείνον μετά το δώρο που παρέλαβε.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης Τζον Τσαρλς έκανε ένα φοβερό πορτρέτο του Greek Scouser από φωτογραφία του μαζί με τον Άλισον μετά την κατάκτηση του FA Cup και το παρέδωσε ο ίδιος στον έλληνα άσο.

Ο Τσιμίκας μάλιστα τον ευχαρίστησε κερνώντας τον ελληνικό καφέ, ενώ μίλησαν αρκετή ώρα για ποδόσφαιρο, μποξ, ψάρεμα και τέχνες, όπως σχολίασε ο Τσαρλς στη φωτογραφία που ανάρτησε στα social media.

Got to hand deliver this to Kostas today thanks to @PaulSmithJnr

Sat off drinking Greek coffee talking football, boxing, fishing and Art, boss day!!! pic.twitter.com/xmBLWVefrL

— Artist John Charles (@Artjohncharles) May 19, 2022