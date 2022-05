Ο διεθνής Τύπος αποχαιρετά με συγκίνηση τον μέγαλο Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ο βρετανικός Guardian με breaking news μετέδωσε την είδηση για τον θάνατο του Βαγγέιλη Παπαθανασίου τονίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου του.

Πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής χαρακτηρίζει τον Βαγγέλη Παπαθανασίου η El Mundo η οποία κάνει λόγο για μεγάλη συμβολή του στη μουσική.

Το Reuters αναμετέδωσε την είδηση από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέροντας το βιογραφικό του μουσικοσυνθέτη.

«Κάποτε ο Vangelis είπε ότι το μουσικό κομμάτι, που του χάρισε ένα Όσκαρ και ήταν στην κορυφή των charts για εβδομάδες, ήταν εν μέρει ένας φόρος τιμής στον πατέρα του, ο οποίος ήταν δεινός ερασιτέχνης δρομέας», αναφέρει στο τηλεγράφημά του το Reuters.

«Είναι απλώς ένα άλλο μουσικό κομμάτι», είπε σε μια συνέντευξή του, συνεχίζει το πρακτορείο.

