Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ και ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγός Μαρκ Μάιλι είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία.

Πρόκειται για την πρώτη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

«Οι στρατιωτικοί ηγέτες συζήτησαν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και συμφώνησαν να διατηρήσουν τις γραμμές επικοινωνίας ανοιχτές», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Συνταγματάρχης Ντέιβ Μπάτλερ.

Η συνομιλία του Μίλεϊ με τον Γερασίμοφ έρχεται έξι ημέρες μετά τη συνομιλία του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν με τον Ρώσο ομόλογό του, υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η συζήτηση μεταξύ του Όστιν και του Σόιγκου διήρκεσε περίπου μία ώρα. Ο Όστιν χρησιμοποίησε την κλήση για να παροτρύνει τον Σόιγκου να εφαρμόσει μια «άμεση κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανάγνωση της κλήσης. Η τελευταία φορά που οι δύο τους είχαν μιλήσει ήταν στις 18 Φεβρουαρίου, πριν η Ρωσία ξεκινήσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Μετά από τρεις μήνες πολέμου, η Ρωσία έχει καταφέρει να κερδίσει την μάχη στη Μαριούπολη, με τον Νμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει ότι οι περιοχές που έχουν έλθει υπό τον έλεγχο της Μόσχας θα αποφασίσουν για την τύχη τους. Σύμφωνα με αναλυτές πρόκειται για προαναγγελία προσάρτησης βασισμένη στο μοντέλο της Κριμαίας, με διεξαγωγή δημοψηφισμάτων.

Την ίδια στιγμή ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει, και η Ουκρανία δεν ενδιαφέρεται για ένα νέο «Μινσκ» (σ.σ. προηγούμενη συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας) και την επιστροφή του πολέμου σε λίγα χρόνια.

«Μην μας προσφέρετε κατάπαυση πυρός – αυτό είναι αδύνατο χωρίς την πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter και πρόσθεσε: «Μέχρι η Ρωσία να είναι έτοιμη να ελευθερώσει τις κατεχόμενες περιοχές μας, η διαπραγματευτική μας ομάδα είναι τα όπλα, οι κυρώσεις και τα χρήματα».

