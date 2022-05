Νιγηρία: Έκρηξη σε δημοτικό σχολείο – Φόβοι για δεκάδες νεκρά παιδιά

Έκρηξη σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Νιγηρία το πρωί της Τρίτης. Οι εικόνες που έρχονται από τα social media είναι σοκαριστικές και σκληρές.

Kano Explosion: The affected school has been confirmed to be Winners Kids Academy.

BREAKING: DEVELOPING STORY

Explosion Rocks Kano, Injuring School Children

An early Tuesday morning explosion has hit Sabon Gari area of Kano state, Northwest Nigeria, close to a school and injuring a number of children.

Details to come on https://t.co/npwyX7oosP

