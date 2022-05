Στη Σερβία για το Final 4 της Euroleague ο Ολυμπιακός (pics)

Στο Βελιγράδι βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (17/5) ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στη σερβική πρωτεύουσα λίγο πριν τις 19:00 για το Final 4 της Euroleague.

Oι Πειραιώτες έφτασαν στο «ερυθρόλευκο» Βελιγράδι χωρίς απρόοπτα και πλέον μπαίνουν για τα καλά σε ρυθμούς Final 4, με στόχο την τέταρτη κούπα τους στη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/5) στις 19:00 με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές ενώ στον άλλο ημιτελικό κοντράρονται Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Belgrade here we come!!! For more 📸 here … https://t.co/7hp12w3zpL#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/rqPAQPAynn

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) May 17, 2022