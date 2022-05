Ολυμπιακός: Μέσα ο Φορτούνης, έμειναν εκτός πολλοί βασικοί

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (17/5, 20:00), για την 10η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν στον Ρέντη και μετά το τέλος του προγράμματος ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με τους Κιτρινόμαυρους. Σε αυτή συμπεριελήφθη ο Κώστας Φορτούνης, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν οκτώ βασικοί.

Πρόκειται για τους Βατσλίκ, Παπασταθόπουλο, Λαλά, Μανωλά, Ρέαμπτσιουκ, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά και Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι Τζολάκης, Ονιεκούρου και Καρμπόβνικ.

Η αποστολή: Κρίστινσον, Καραργύρης, Μπα, Παπαδόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Σισέ, Κίτσος, Μπουχαλάκης, Κούντε, Ρ. Λόπες, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Μασούρας, Καρβάλιο, Φαντιγκά, Α. Καμαρά, Βαλμπουενά, Κανέ, Φορτούνης, Σουρλής, Αραμπί, Τικίνιο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΑΕΚ. / The squad players selected ahead of the match against AEK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/SmBFgefYKY

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) May 16, 2022