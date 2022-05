Ο Μάτζικ Τζόνσον υποκλίθηκε στον Γιάννη: «Έπαιξε σαν MVP σε κάθε ματς»

Ο Μάτζικ Τζόνσον εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από τη σειρά πρόσφεραν στα ημιτελικά της Ανατολής Σέλτικς και Μπακς.

Ο θρύλος των Λέικερς υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την απόδοσή του σε όλα τα παιχνίδια, παρά τον αποκλεισμό των «ελαφιών».

«Θέλω να ευχαριστήσω τους Μπακς και τους Σέλτικς για το γεγονός πως προσέφεραν στους μπασκετικούς μια εξαιρετική σειρά επτά παιχνιδιών. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Γιάννη για το ότι έπαιξε σαν πραγματικός MVP σε όλα τα παιχνίδια της σειράς», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του στο twitter.

Ο «Greek Freak» είχε 34 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα στα επτά ματς με την ομάδα της Βοστώνης και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που τελειώνει μια σειρά playoffs με 200+ πόντους, 100+ ριμπάουντ και 50+ ασίστ.

I want to thank the Milwaukee Bucks and the Boston Celtics to treating basketball fans to an exciting 7 game series! A special thank you to Giannis for performing like an MVP every single game this series!

