Μαϊάμι: Αεροσκάφος συνετρίβη σε γέφυρα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μαϊάμι μετά από συντριβή αεροσκάφους στη γέφυρα Haulover.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Video shows a small aircraft in flames after crashing on the Haulover Inlet Bridge in Miami.

Six people have been reported injured. Their conditions are currently unknown and no fatalities have been reported. https://t.co/7IiqI6aTz3 pic.twitter.com/eEjCuyYVbi

— ABC News (@ABC) May 14, 2022